Технолог Румянцева рассказала о полезных свойствах тунца

Технолог Людмила Румянцева рассказала, какими полезными свойствами обладает тунец.

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что тунец имеет в своём составе много ненасыщенных жирных кислот, необходимых для здоровья. Также это источник высококачественного белка.

По словам эксперта, тунец представлен в магазинах в разных формах, среди которых консервы, заморозка, а также в свежем виде.

«На самом деле многие производители консервированного тунца используют натуральные методы консервации, такие как тепловая обработка, масло или соль. Эти методы помогают сохранить свежесть продукта без необходимости добавления химических консервантов», — заявила Румянцева.

Она добавила, что при выборе консервированного продукта стоит обратить внимание на этикетку и состав.

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