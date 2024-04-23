Синоптик Шувалов назвал регионы с рекордно высокой и низкой температурами

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Краснодарском крае установится рекордная жара, тогда как в некоторых других регионах России, напротив, стоит аномально холодная погода.

В Краснодарском крае и в Ставрополе 25 апреля не исключены температуры под +30...+35 °С, заявил синоптик в пресс-центре НСН.

«А на фоне этого на северо-востоке — в Нарьян-Маре, Воркуте, Сыктывкаре — температура на 30, а то и более градусов ниже. Там даже дневная температура не превышает -5 °С», — констатировал Шувалов.

Колебания температур будут и в средней полосе, но там они ожидаются более сглаженными, резюмировал он.

Накануне Александр Шувалов спрогнозировал потепление до +21 °С в Санкт-Петербурге.