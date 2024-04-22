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Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до +21 °С в Петербурге

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Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.
Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до +21 °С в Петербурге
  • РИА Новости

«В ближайшее время ситуация в Санкт-Петербурге будет «выправляться». Завтра кратковременные дожди с подходом очередного южного циклона. Но он уже вовлекает менее холодный воздух. Дневная температура всего лишь шесть градусов тепла. Этого достаточно, чтобы был только дождь и никакого снега», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, затем будет день без осадков, а в четверг и пятницу вновь возможны дожди, температура преодолеет +10...+14 °С.

Как отметил эксперт, в самом конце апреля может потеплеть до +20...+21 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области предупредили о похолодании и снеге на этой неделе.

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