Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до +21 °С в Петербурге

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.

«В ближайшее время ситуация в Санкт-Петербурге будет «выправляться». Завтра кратковременные дожди с подходом очередного южного циклона. Но он уже вовлекает менее холодный воздух. Дневная температура всего лишь шесть градусов тепла. Этого достаточно, чтобы был только дождь и никакого снега», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, затем будет день без осадков, а в четверг и пятницу вновь возможны дожди, температура преодолеет +10...+14 °С.

Как отметил эксперт, в самом конце апреля может потеплеть до +20...+21 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области предупредили о похолодании и снеге на этой неделе.