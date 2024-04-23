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В Москве открывается выставка «Между прошлым и будущим. К 50-летию БАМа»

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С 24 апреля в Музее современной истории России открывается выставка, посвящённая 50-летию Байкало-Амурской магистрали.
В Москве открывается выставка «Между прошлым и будущим. К 50-летию БАМа»
  • РИА Новости

Экспозицию открывает рассказ о XVII съезде ВЛКСМ, на котором БАМ был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, а завершает раздел, где с помощью мультимедийных технологий можно заглянуть в будущее магистрали.

Основное внимание уделено первым десяти годам главного этапа строительства БАМа (1974—1984).

Представленные на выставке архивные документы, живопись, фотографии, агитационные плакаты, письма, награды, одежда и личные вещи строителей повествуют о жизни десятков тысяч людей, трудившихся на «стройке века».

В экспозиции — макеты мостов и тоннелей, вокзалов и железнодорожных станций, в которых нашли отражение традиционные формы национальных архитектурно-художественных школ союзных республик.

Посетители выставки смогут познакомиться с жизнью и бытом строителей БАМа.

Ранее сообщалось, что на выставке-форуме «Россия» состоялось шествие «Искусство цирка», приуроченное к Международному дню цирка.

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