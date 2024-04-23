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Даниил Страхов рассказал о своём герое в сериале «Зло»

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Актёр Даниил Страхов рассказал подробности о своём герое в многосерийном фильме «Зло». В экранизации одноимённого детективного романа Эдуарда Хруцкого артист сыграл журналиста, который помогает другу-следователю в расследовании убийства и ограбления известной балерины.
Даниил Страхов рассказал о своём герое в сериале «Зло»
  • РИА Новости

«Ельцов — безусловно, положительный герой и в романе, и в сценарии. Но под маской успешного журналиста и неподкупного борца за справедливость скрывается одиночка, для которого война — это необходимость. Он из породы разрушителей систем, которые призваны менять мир», — заявил Страхов в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, за сюжетом про борьбу с коррупцией скрывается гордец, а не просто рыцарь без страха и упрёка.

«Путаник и гордец, рыцарь и палач — так много всего в этом персонаже, что, посмотрев на него внимательно, точнее, только почувствовав, потому что сразу это сформулировать невозможно, я решил рискнуть», — добавил актёр.

Ранее актёр Милош Бикович высказался об адаптациях комедии «Холоп» в других странах.

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