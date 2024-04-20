Актёр Бикович прокомментировал адаптации комедии «Холоп» в других странах

Актёр Милош Бикович высказался об адаптациях комедии «Холоп» в других странах.

«Это прекрасно. Я знаю, что в Монголии снимают, во Франции снимают, в Турции. Это отлично», — заявил он в беседе с газетой «Известия» на красной дорожке Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

По его словам, это говорит о том, что в России не только делают хорошее кино, но делают ещё и такие сюжеты, которые являются общечеловеческими и касаются всего мира.

Ранее народный артист России Борис Щербаков рассказал о съёмках в сериале «Зло», созданном по одноимённому роману Эдуарда Хруцкого.