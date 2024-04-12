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Борис Щербаков рассказал подробности о съёмках в сериале «Зло»

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Народный артист России Борис Щербаков рассказал о съёмках в сериале «Зло», созданном по одноимённому роману Эдуарда Хруцкого.
Борис Щербаков рассказал подробности о съёмках в сериале «Зло»
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Всё на площадке зависело от режиссёра Алексея Борисовича Мурадова. Он мастер создавать не похожую ни на что атмосферу на площадке. А мы, так сказать, орудие его труда, старались слушать и исполнять задачи, пожелания», — рассказал Щербаков в беседе с газетой «Известия».

В сериале актёр сыграл криминального авторитета, держателя «общака».

«Я вообще, по сути, очень интеллигентный человек. Поэтому недолго работали над этой ролью. Сразу нашли образ. Мне так кажется. Если бы я играл серьёзных бандитов... А держатель общака — больше говорит, чем действует», — сообщил Щербаков.

Ранее режиссёр Ольга Окрепилова в разговоре с RT рассказала о том, как родилась идея создания документального спектакля «Русская Заря» о людях Донбасса, а также о видеоверсии постановки.

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