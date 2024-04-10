Режиссёр Ольга Окрепилова рассказала о том, как создавался спектакль «Русская Заря»

Российский режиссёр Ольга Окрепилова в разговоре с RT рассказала о том, как родилась идея создания документального спектакля «Русская Заря» о людях Донбасса, а также о видеоверсии постановки.

По словам постановщицы, на сочинение пьесы её сподвиг немецкий писатель Илья Рывкин.

«Я увидела интервью Ильи Рывкина, где он рассказывал, как ездил в Донбасс, и у него вышла книга на немецком языке об этом. Попросила его прислать мне текст, потому что эта тема меня как режиссёра и человека очень волнует. Из книги я взяла беседы автора с местными жителями, перевела на русский, и из этих историй сложилась моя пьеса», — отметила Ольга Окрепилова.

По её словам, зрители в постановке не увидят «плакатных высказываний».

«Герой спектакля — журналист — пытается узнать правду из первых рук. И это полностью меняет его мировоззрение обычного европейца», — поделилась информацией Окрепилова.

Режиссёр уточнила, что «Русская Заря» представляет собой «синтез драмы, пластики, кинохроники и музыки, которую специально написали и исполняют известный рок-музыкант Владимир Корниенко и Алёна Донцова».

Постановка проходит в медиа-центре «Зарядье». Также 9 апреля состоялись съёмки видеоверсии спектакля, которая будет доступна к просмотру на платформе VK-видео в скором времени. Как рассказала режиссёр, это позволит ознакомиться с пьесой большему количеству зрителей.

«По условиям проекта, мы делаем восемь показов спектакля. Зал, который был подготовлен специально для него медиа-центром «Зарядье», очень камерный и вмещает в себя не более 60 человек. Нам бы хотелось, чтобы спектакль увидело как можно больше людей», — заявила Ольга Окрепилова.

В «Русской Заре» задействованы актёры из таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Ташкент и Мурманск. В их числе — Татьяна Филимонова, Александр Сергеев, Илья Дудочкин, Александр Лырчиков, Екатерина Ченчикова и Михаил Липкин. Как заявила постановщица, каждый артист исполняет сразу несколько ролей.

Илья Рывкин ездил наблюдателем от Евросоюза на выборы в Одессу. Он собрал материалы в ДНР и ЛНР и увековечил многие встречи в своей книге.

Спектакль «Русская Заря» поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

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