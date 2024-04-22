Биолог Никифорова заявила, что для животных нет безопасной дозы шоколада

Старший преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Елена Никифорова рассказала, что для животных не существует безопасной дозы шоколада.

«В шоколаде содержатся сахар и жир, способные вызвать панкреатит, а также кофеин и теобромин. Последний является для животных ядом», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, даже небольшое количество шоколада может вызвать у питомца проблемы со здоровьем.

«Помните, что для животных нет безопасной дозы шоколада, особенно если угощать их ежедневно по чуть-чуть, так как теобромин из-за медленного расщепления способен накапливаться в их организме», — сказала Никифорова.

Ранее ветеринар, фелинолог Ангелина Сиротина посоветовала не гладить кошек против шерсти.