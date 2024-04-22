Инфекционист Никифоров рассказал, как самостоятельно вытащить клеща

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова профессор Владимир Никифоров рассказал, как самостоятельно вытащить клеща.

«Продаётся масса всяких подручных вытаскивателей клещей самых различных, и в интернете можно увидеть, как своими руками сделать. Всё это работает, только не надо его маслом заливать, ничего не получится», — заявил он в беседе с Радио «Комсомольская правда».

По его словам, клещ не как комар, он высасывает кровь долго, где-нибудь в складке кожи. Как отметил Никифоров, если поликлиника далеко, то лучше попытаться удалить клеща самостоятельно.

Ранее Геннадий Онищенко, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.