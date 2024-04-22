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Инфекционист Никифоров рассказал, как самостоятельно вытащить клеща

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Заведующий кафедрой инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова профессор Владимир Никифоров рассказал, как самостоятельно вытащить клеща.
Инфекционист Никифоров рассказал, как самостоятельно вытащить клеща
  • Gettyimages.ru

«Продаётся масса всяких подручных вытаскивателей клещей самых различных, и в интернете можно увидеть, как своими руками сделать. Всё это работает, только не надо его маслом заливать, ничего не получится», — заявил он в беседе с Радио «Комсомольская правда».

По его словам, клещ не как комар, он высасывает кровь долго, где-нибудь в складке кожи. Как отметил Никифоров, если поликлиника далеко, то лучше попытаться удалить клеща самостоятельно.

Ранее Геннадий Онищенко, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.

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