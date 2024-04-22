Путин наградил Сергея Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
- РИА Новости
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как следует из текста документа, Безруков был удостоен ордена за большой вклад в развитие российской культуры и искусства.
Кроме того, Путин отметил многолетнюю плодотворную деятельность Безрукова в области культуры и искусства.
Ранее Владимир Путин наградил художественного руководителя и главного дирижёра Пермского губернского оркестра Евгения Тверетинова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».