Путин наградил Сергея Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил российского актёра и режиссёра Сергея Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из текста документа, Безруков был удостоен ордена за большой вклад в развитие российской культуры и искусства.

Кроме того, Путин отметил многолетнюю плодотворную деятельность Безрукова в области культуры и искусства.

Ранее Владимир Путин наградил художественного руководителя и главного дирижёра Пермского губернского оркестра Евгения Тверетинова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».