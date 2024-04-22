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Путин наградил Сергея Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

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Президент России Владимир Путин наградил российского актёра и режиссёра Сергея Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве».
Путин наградил Сергея Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
  • РИА Новости

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Как следует из текста документа, Безруков был удостоен ордена за большой вклад в развитие российской культуры и искусства.

Кроме того, Путин отметил многолетнюю плодотворную деятельность Безрукова в области культуры и искусства.

Ранее Владимир Путин наградил художественного руководителя и главного дирижёра Пермского губернского оркестра Евгения Тверетинова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

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