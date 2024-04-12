RT в Telegram
Подпишись

Пермский дирижёр Тверетинов получил медаль за вклад в развитие культуры

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя и главного дирижёра Пермского губернского оркестра Евгения Тверетинова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Пермский дирижёр Тверетинов получил медаль за вклад в развитие культуры
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Properm.ru.

Заслуженный работник культуры России, лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства Евгений Тверетинов родился 10 марта 1954 года в Керчи.

В Перми живет с 1977 г.

Главным дирижёром Пермского Губернского военного оркестра МЧС России Пермской области назначен в 1999 году.

Ранее сообщалось, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал указ о награждении лётчика-космонавта Дмитрия Петелина медалью «За вклад в развитие Челябинской области».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить