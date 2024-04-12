Пермский дирижёр Тверетинов получил медаль за вклад в развитие культуры
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Об этом сообщает Properm.ru.
Заслуженный работник культуры России, лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства Евгений Тверетинов родился 10 марта 1954 года в Керчи.
В Перми живет с 1977 г.
Главным дирижёром Пермского Губернского военного оркестра МЧС России Пермской области назначен в 1999 году.
Ранее сообщалось, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал указ о награждении лётчика-космонавта Дмитрия Петелина медалью «За вклад в развитие Челябинской области».