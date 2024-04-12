Пермский дирижёр Тверетинов получил медаль за вклад в развитие культуры

Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя и главного дирижёра Пермского губернского оркестра Евгения Тверетинова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Об этом сообщает Properm.ru.

Заслуженный работник культуры России, лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства Евгений Тверетинов родился 10 марта 1954 года в Керчи.

В Перми живет с 1977 г.

Главным дирижёром Пермского Губернского военного оркестра МЧС России Пермской области назначен в 1999 году.

Ранее сообщалось, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал указ о награждении лётчика-космонавта Дмитрия Петелина медалью «За вклад в развитие Челябинской области».