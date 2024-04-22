Профессор Скалон рассказал о ядовитых змеях, встречающихся в Кузбассе
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«У нас в Кузбассе обитают четыре вида змей — два ядовитых и два неядовитых. Ядовитые змеи — это обыкновенная гадюка и обыкновенный щитомордник», — заявил эксперт в беседе с изданием «Сiбдепо».
По словам специалиста, щитомордник менее ядовит, чем гадюка.
Гадюка распространена практически по всей Кемеровской области, и вероятность встретиться с ней достаточно велика.
«В принципе они ещё достаточно вялые, но яда у них накопилось много, поэтому они весной более ядовитые, чем осенью. Нужно быть внимательными. Гадюка достаточно опасна», — сказал профессор.
Ранее в пресс-службе Рослесинфорга рассказали RT, как избежать встречи со змеями и что делать, если столкновение всё-таки случилось.