Профессор Скалон рассказал о ядовитых змеях, встречающихся в Кузбассе

Профессор кафедры экологии и природопользования института биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ Николай Скалон рассказал о ядовитых змеях, обитающих в Кемеровской области.

«У нас в Кузбассе обитают четыре вида змей — два ядовитых и два неядовитых. Ядовитые змеи — это обыкновенная гадюка и обыкновенный щитомордник», — заявил эксперт в беседе с изданием «Сiбдепо».

По словам специалиста, щитомордник менее ядовит, чем гадюка.

Гадюка распространена практически по всей Кемеровской области, и вероятность встретиться с ней достаточно велика.

«В принципе они ещё достаточно вялые, но яда у них накопилось много, поэтому они весной более ядовитые, чем осенью. Нужно быть внимательными. Гадюка достаточно опасна», — сказал профессор.

Ранее в пресс-службе Рослесинфорга рассказали RT, как избежать встречи со змеями и что делать, если столкновение всё-таки случилось.