RT в Telegram
Подпишись

Диетолог Журавлёва назвала завтрак фундаментом правильного питания

Короткая ссылка
Диетолог Полина Журавлёва заявила, что завтрак является фундаментом правильного питания.

«Именно благодаря раннему первому приёму пищи мы восстанавливаем энергию и запускаем процесс метаболизма после ночного голода», — сказала она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, завтрак должен быть питательным и разнообразным, что позволит лучше контролировать чувство голода в течение дня.

«Откажитесь от сахара и кофе на завтрак. Это приводит к резким изменениям уровня сахара в крови. Вы почувствуете бодрость лишь на время, а чувство насыщения быстро уйдёт», — отметила Журавлёва.

Перед завтраком она советует выпить стакан воды, желательно тёплой.

Как добавила эксперт, завтрак не должен быть плотным.

«В завтраке обязательно должны быть творог, яйца, различные крупы, орехи, несладкие фрукты и ягоды», — заключила Журавлёва.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить