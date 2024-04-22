Диетолог Журавлёва назвала завтрак фундаментом правильного питания

Диетолог Полина Журавлёва заявила, что завтрак является фундаментом правильного питания.

«Именно благодаря раннему первому приёму пищи мы восстанавливаем энергию и запускаем процесс метаболизма после ночного голода», — сказала она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, завтрак должен быть питательным и разнообразным, что позволит лучше контролировать чувство голода в течение дня.

«Откажитесь от сахара и кофе на завтрак. Это приводит к резким изменениям уровня сахара в крови. Вы почувствуете бодрость лишь на время, а чувство насыщения быстро уйдёт», — отметила Журавлёва.

Перед завтраком она советует выпить стакан воды, желательно тёплой.

Как добавила эксперт, завтрак не должен быть плотным.

«В завтраке обязательно должны быть творог, яйца, различные крупы, орехи, несладкие фрукты и ягоды», — заключила Журавлёва.

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