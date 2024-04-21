В Москве 21 апреля ожидается небольшой дождь и до +17 °С
Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперт отметил, что синоптическая ситуация в столице обусловится влиянием тёплого атмосферного фронта, сопровождаемого натеканием многослойной облачности, переходящей в дождевое состояние.
По его словам, будет небольшой дождь. Температура воздуха при этом в Москве — +15...+17 °С, по Московской области — +14...+19 °С.
Ветер в столице будет дуть восточный со скоростью 5-10 м/с, ожидаются порывы до 17 м/с.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве на выходных.