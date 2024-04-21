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В Москве 21 апреля ожидается небольшой дождь и до +17 °С

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что небольшой дождь и до +17 °С ожидается в Москве 21 апреля.

Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт отметил, что синоптическая ситуация в столице обусловится влиянием тёплого атмосферного фронта, сопровождаемого натеканием многослойной облачности, переходящей в дождевое состояние.

По его словам, будет небольшой дождь. Температура воздуха при этом в Москве — +15...+17 °С, по Московской области — +14...+19 °С.

Ветер в столице будет дуть восточный со скоростью 5-10 м/с, ожидаются порывы до 17 м/с.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве на выходных.

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