В парке «Сокольники» начали реабилитацию пяти Оленьих прудов
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Эти водоёмы на протяжении многих лет являются любимым местом отдыха местных жителей и посетителей парка. Но в последние годы на дне прудов образовались иловые отложения, которые уменьшили их глубину и привели к активному цветению водорослей», — сказал Бирюков.
Площадь работ составит 2,9 га. Водоёмы будут очищены от ила. Специалисты также приведут в порядок береговые зоны, отремонтируют водосбросные сооружения.
Как добавил Бирюков, обследование водоёмов в Москве проходит регулярно. При обнаружении проблем проводятся реабилитационные работы.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье очистят более 10 водоёмов в рамках программы «100 прудов и озёр» в 2024 году.