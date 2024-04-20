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В парке «Сокольники» начали реабилитацию пяти Оленьих прудов

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В парке «Сокольники» в Москве начали реабилитацию пяти Оленьих прудов, заявил заммэра столицы Пётр Бирюков.
В парке «Сокольники» начали реабилитацию пяти Оленьих прудов

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Эти водоёмы на протяжении многих лет являются любимым местом отдыха местных жителей и посетителей парка. Но в последние годы на дне прудов образовались иловые отложения, которые уменьшили их глубину и привели к активному цветению водорослей», — сказал Бирюков.

Площадь работ составит 2,9 га. Водоёмы будут очищены от ила. Специалисты также приведут в порядок береговые зоны, отремонтируют водосбросные сооружения.

Как добавил Бирюков, обследование водоёмов в Москве проходит регулярно. При обнаружении проблем проводятся реабилитационные работы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье очистят более 10 водоёмов в рамках программы «100 прудов и озёр» в 2024 году.

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