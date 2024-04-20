В России и за рубежом началась акция «Тотальный диктант». В ней принимают участие жители 600 населённых пунктов.

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Тотальный диктант давно перестал быть акцией одного дня. Спустя 20 лет он разросся до международного масштаба. Это не просто акция, а огромная команда удивительных людей, которые создают праздник грамотности», — заявила команда фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».

Акция проходит в вузах, школах, библиотеках, музеях и концертных залах.

Автор текста — прозаик, эссеист, редактор и журналист Анна Матвеева.

Адаптированный диктант могут написать дети, которые присоединятся к акции более чем в 16 городах.

Также в ряде регионов организован проект «Тот.Язык», в рамках которого отрывок текста Тотального диктанта можно написать на языке национальных диаспор.

Ранее сообщалось, что в Казани назвали площадки для проведения Тотального диктанта.