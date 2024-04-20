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В Москве отремонтируют усадьбу Еремеевых

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В Москве капитально отремонтируют усадьбу Еремеевых, расположенную на Пятницкой улице.
В Москве отремонтируют усадьбу Еремеевых

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Двухэтажное жилое здание, состоящее из четырёх подъездов, является объектом культурного наследия федерального значения. Проектными решениями предусмотрен комплекс внутренних и наружных ремонтных работ», — заявил глава комитета по ценовой политике в строительстве Иван Щербаков.

В конце XVII — начале XVIII века князь Андрей Дашков возвёл на этой территории палаты. В 1842 году их заменили каменные лавки. Второй этаж сделали только через 40 лет. Последним дореволюционным владельцем здания был Саввино-Сторожевский монастырь.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрировали более 2000 культурных объектов за десять лет.

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