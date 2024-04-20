В Москве отремонтируют усадьбу Еремеевых

В Москве капитально отремонтируют усадьбу Еремеевых, расположенную на Пятницкой улице.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Двухэтажное жилое здание, состоящее из четырёх подъездов, является объектом культурного наследия федерального значения. Проектными решениями предусмотрен комплекс внутренних и наружных ремонтных работ», — заявил глава комитета по ценовой политике в строительстве Иван Щербаков.

В конце XVII — начале XVIII века князь Андрей Дашков возвёл на этой территории палаты. В 1842 году их заменили каменные лавки. Второй этаж сделали только через 40 лет. Последним дореволюционным владельцем здания был Саввино-Сторожевский монастырь.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрировали более 2000 культурных объектов за десять лет.