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Собянин: в Москве отреставрировали более 2000 культурных объектов за 10 лет

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Мэр Москвы Сергей Собянин в Международный день охраны памятников и достопримечательностей рассказал о работе по сохранению объектов всемирного культурного наследия.
Собянин: в Москве отреставрировали более 2000 культурных объектов за 10 лет
  • РИА Новости

На данный момент в столице сосредоточено порядка 8,5 тыс. исторических памятников, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

За минувшие десять лет в городе отреставрировали более 2 тыс. старинных объектов культурного наследия, отметил глава города.

«Палитра московских объектов культурного наследия разнообразна: от деревянного зодчества до промышленной архитектуры», — констатировал Собянин.

Он также напомнил, что исторические объекты есть, в частности, на территории столичных парков. К примеру, на территории музея-заповедника «Коломенское» расположено 16 памятников архитектуры федерального значения, включая Спасские ворота и церковь Казанской иконы Божией Матери.

Ранее НСН со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что в столице планируют благоустроить более 2,5 тыс. общественных пространств в 2024 году.

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