Сомнолог Бузунов: нехватка витаминов может вызвать бессонницу

Сомнолог Роман Бузунов назвал нехватку витаминов причиной возникновения бессонницы.

«Железо участвует в синтезе дофамина, который, в частности, нужен для регуляции сна. Если организм не получает этот микроэлемент в достаточном количестве, снижается выработка дофамина, что, в свою очередь, обуславливает нарушение сна», — заявил эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметил специалист, дефицит железа может стать причиной тяжёлой бессонницы, нехватка магния — вызывать судороги, а проблемы с витаминами C и E ухудшат качество сна.

«Надо проконсультироваться с врачом, сдать анализы, узнать, каких витаминов не хватает, и восполнить их нехватку. Но ни в коем случае нельзя допускать переизбытка тех или иных нутриентов», — заключил сомнолог.

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