В парках Подмосковья обустроили более 100 зон обмена книгами

В парках Московской области обустроили более 100 зон обмена книгами, где можно оставить прочитанные издания и взять понравившиеся себе.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство благоустройства.

«Идея внедрить буккроссинг в наших парках призвана не только поддержать интерес к чтению горожан и гостей Подмосковья, но и создать дополнительные места для спокойного отдыха в наших парках. Каждый желающий может оставить прочитанные книги или выбрать что-то новое для себя» — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург присоединится к акции «Библионочь» 20 апреля.