В парках Подмосковья обустроили более 100 зон обмена книгами
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство благоустройства.
«Идея внедрить буккроссинг в наших парках призвана не только поддержать интерес к чтению горожан и гостей Подмосковья, но и создать дополнительные места для спокойного отдыха в наших парках. Каждый желающий может оставить прочитанные книги или выбрать что-то новое для себя» — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.
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