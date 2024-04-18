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Психотерапевт Сараев рассказал о влиянии кофе на состояние человека

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Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев рассказал, как кофе может влиять на состояние человека.
Психотерапевт Сараев рассказал о влиянии кофе на состояние человека
  • Gettyimages.ru

«Кофе может бодрить, но может быть и абсолютно противоположная реакция. Некоторых людей кофе, наоборот, усыпляет. Бодрит непосредственно не кофеин, а ингредиенты, которые есть в кофейных зёрнах. Они в совокупности дают комплекс тонизирования организма в целом», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, если человек испытывает напряжённость, грусть, тяжесть, то никакой кофе не поможет.

«В том, что кофе влияет на давление, есть доля истины — об этом говорят кардиологи. Но есть специалисты, которые говорят, что даже если у человека повышенный уровень давления, можно выпить кофе, потому что это никак не повлияет на тонус сосудов. Здесь имеет значение сама природа повышенного артериального давления, его причины», — отметил Сараев.

Как добавил эксперт, лучше всего употреблять кофе через 10—15 минут после завтрака.

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