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Диетолог Дианова предостерегла от употребления БАДов без назначения

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Диетолог Нурия Дианова заявила, что не стоит употреблять БАДы без назначения.
Диетолог Дианова предостерегла от употребления БАДов без назначения
  • Gettyimages.ru

«Очень редко БАДы по назначению врачей принимают. Сейчас модно заниматься всякими митохондриями и так далее. Я гепатолог, постоянно имею дело с токсическими гепатитами, когда печени уже плохо становится. Люди без предварительного обследования сами себе назначают всё», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, не имея должных знаний, человек лечит одно и «калечит» другое.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

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