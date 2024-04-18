Диетолог Дианова предостерегла от употребления БАДов без назначения

Диетолог Нурия Дианова заявила, что не стоит употреблять БАДы без назначения.

«Очень редко БАДы по назначению врачей принимают. Сейчас модно заниматься всякими митохондриями и так далее. Я гепатолог, постоянно имею дело с токсическими гепатитами, когда печени уже плохо становится. Люди без предварительного обследования сами себе назначают всё», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, не имея должных знаний, человек лечит одно и «калечит» другое.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.