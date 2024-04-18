Диетолог Дианова предостерегла от употребления БАДов без назначения
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«Очень редко БАДы по назначению врачей принимают. Сейчас модно заниматься всякими митохондриями и так далее. Я гепатолог, постоянно имею дело с токсическими гепатитами, когда печени уже плохо становится. Люди без предварительного обследования сами себе назначают всё», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, не имея должных знаний, человек лечит одно и «калечит» другое.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.