Новый выпуск проекта «На Ямале классно» посвятили Надыму
- РИА Новости
В Музее истории и археологии Надыма представлены две постоянные экспозиции. Одна из них рассказывает об истории сёл Хэ, Ныда и Нори, вторая посвящена 501-й стройке.
«Благодаря тем постройкам, которые были здесь сооружены с 1949 по 1953 год, потом это место стало местом под основную базу разработки месторождения Медвежьего», — цитирует «Ямал 1» экскурсовода Алёну Заборовскую.
Ещё одним местом притяжения в городе является арктический глэмпинг.
Кроме того, в Надыме начинается, а затем продолжается по всему округу главный праздник северных народов — День оленевода.
Ранее сообщалось, что в Яр-Сале провели День оленевода.