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Новый выпуск проекта «На Ямале классно» посвятили Надыму

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Новый выпуск проекта «На Ямале классно» посвящён Надыму, который расположен на левом берегу одноимённой реки.
Новый выпуск проекта «На Ямале классно» посвятили Надыму
  • РИА Новости

В Музее истории и археологии Надыма представлены две постоянные экспозиции. Одна из них рассказывает об истории сёл Хэ, Ныда и Нори, вторая посвящена 501-й стройке.

«Благодаря тем постройкам, которые были здесь сооружены с 1949 по 1953 год, потом это место стало местом под основную базу разработки месторождения Медвежьего», — цитирует «Ямал 1» экскурсовода Алёну Заборовскую.

Ещё одним местом притяжения в городе является арктический глэмпинг.

Кроме того, в Надыме начинается, а затем продолжается по всему округу главный праздник северных народов — День оленевода.

Ранее сообщалось, что в Яр-Сале провели День оленевода.

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