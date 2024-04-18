Новый выпуск проекта «На Ямале классно» посвятили Надыму

Новый выпуск проекта «На Ямале классно» посвящён Надыму, который расположен на левом берегу одноимённой реки.

В Музее истории и археологии Надыма представлены две постоянные экспозиции. Одна из них рассказывает об истории сёл Хэ, Ныда и Нори, вторая посвящена 501-й стройке.

«Благодаря тем постройкам, которые были здесь сооружены с 1949 по 1953 год, потом это место стало местом под основную базу разработки месторождения Медвежьего», — цитирует «Ямал 1» экскурсовода Алёну Заборовскую.

Ещё одним местом притяжения в городе является арктический глэмпинг.

Кроме того, в Надыме начинается, а затем продолжается по всему округу главный праздник северных народов — День оленевода.

Ранее сообщалось, что в Яр-Сале провели День оленевода.