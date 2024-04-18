В Свердловской области ожидаются заморозки 23—24 апреля

Синоптики спрогнозировали заморозки в Свердловской области 23—24 апреля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Уральский гидрометцентр».

Как отметили специалисты, похолодание связано с уходом тёплого воздуха в Сибирь.

Так, 23—24 апреля в регионе ночью ожидается 0...-4 °С, днём температура воздуха составит +5...+10 °С.

«До конца следующей рабочей недели значительного потепления не предполагается», — добавили синоптики.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT предупредил о сильном ветре в столице в пятницу.