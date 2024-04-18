Синоптик Леус предупредил о сильном ветре в Москве в ближайшие сутки

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT предупредил о сильном ветре в столице в пятницу.

Специалист отметил, что активный южный циклон уже начал влиять на погоду столичного региона.

«У нас начинает усиливаться ветер, кое-где пошли дожди. В плане осадков самой неприятной будет погода в течение ночи. В середине ночи ожидаются самые сильные дожди», — рассказал Леус.

Он также обратил внимание на то, что в связи с влиянием циклона ожидаются резкие перепады атмосферного давления.

«Давление уже начало падать, и самым низким оно будет в ранние и утренние часы. Показания барометров опустятся примерно на 12—13 мм, до отметки 729 мм рт. ст. После этого давление так же интенсивно начнёт расти и в субботу уже вернётся в норму», — добавил синоптик.

Согласно его прогнозу, добавит погоде ненастья сильный и порывистый ветер.

«Ближайшей ночью он будет восточного направления, его скорость достигнет 15 м/с. А наиболее сильный ветер ожидается завтра: начиная с 10:00—12:00 он развернётся на южные ромбы и скорость его порывов будет достигать 16—21 м/с. Эти неблагоприятные факторы, сильные дожди и порывистый ветер, могут привести к падению деревьев и обрывам линий электропередачи», — предупредил собеседник RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на юго-западе Московской области в ближайшие дни выпадет 20—25 мм осадков.