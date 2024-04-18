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Синоптик Вильфанд: на юго-западе Московской области выпадет 20—25 мм осадков

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, что прогнозируемые сильные осадки вызваны «выходом южного циклона» в центр Европейской России.
Синоптик Вильфанд: на юго-западе Московской области выпадет 20—25 мм осадков
  • РИА Новости

«Выход южного циклона означает, что с юга на север или с юго-запада на северо-восток выходит область низкого образования, которая напитана влагой. В данном случае циклон напитался влагой над Средиземным морем, затем был перенесён воздушными потоками к Чёрному морю и вот сегодня он выходит в центр Европейской России, в частности в Москву и в Московскую область. И это означает, что сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, начнётся дождь. Сначала не очень сильный, а затем уже к полуночи интенсивность его существенно увеличится», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что интенсивность осадков в Москве и Московской области будет различаться, но «всё равно будет достаточно велика».

«Наиболее вероятно, что количество осадков за ночь будет 12—17 мм. Не исключено, что на юге и юго-западе Московской области выпадет 20—25 мм. А если учесть, что апрель «сухой месяц», когда средняя месячная сумма осадков составляет всего 37 мм, то выпадет от одной третьей до двух третьих (нормы. — RT) осадков», — объяснил синоптик.

Ранее синоптики спрогнозировали в Ставропольском крае дождь с грозой 19 апреля.

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