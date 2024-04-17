В Ставропольском крае ожидается дождь с грозой в пятницу

Синоптики спрогнозировали в Ставропольском крае дождь с грозой в пятницу, 19 апреля.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Так, в четверг, 18 апреля, температура воздуха в регионе составит +29…+34 °С. В Ставрополе — до +32 °С. Ветер 5—10 м/с.

В пятницу, 19 апреля, в регионе небольшой дождь с грозой. Температура воздуха +23...+28 °С. В Ставрополе — без существенных осадков и до +25 °С. Ветер 5—10 м/с.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.