Нутрициолог Хлопова прокомментировала мифы о молоке

Нутрициолог Юлия Хлопова рассказала о мифах, существующих в отношении молока. Согласно одному из них, молоко из тетрапака бесполезно из-за процесса пастеризации.

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что основной белок молока (казеин) разрушается при +130 °С, а пастеризация по ГОСТу не может превышать +100 °С.

Ещё одним мифом Хлопова назвала мнение, согласно которому растительное молоко полезнее и лучше коровьего. Специалист уточнила, что у коровьего молока большая база витаминов, которая не повторяется в овсяном или миндальном напитке.

Третий миф — фермерское и экомолоко якобы более полезно, чем магазинное.

«Оно точно так же регламентировано нормативами пищевой промышленности и проходит этапы пастеризации и стерилизации. Отличие в том, что уход за крупным рогатым скотом отличается и более бережные технологии добычи молока», — заключила Хлопова.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.