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Специалист Руденко дал рекомендации туристам-новичкам

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Инструктор по туризму и походам Павел Руденко рассказал о подготовке к походу и правилах поведения на природе для туристов-новичков.
Специалист Руденко дал рекомендации туристам-новичкам
  • Gettyimages.ru

«Возьмите тарелки, ложки и вилки. Также не забудьте фонарик. Стемнеет, и нужно будет ориентироваться. Лучше брать налобный. Берите удобную одежду, чтобы гулять по лесу. Вне города всегда холоднее. Не забудьте куртку и плащ. Натянутый над палаткой тент будет вообще идеален», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил специалист, перед походом всегда стоит изучить район. Если в этой местности есть клещи, то надо заранее сделать прививку. Также стоит обработать специальным спреем все вещи.

«Осматривайте себя каждые полчаса. От комаров и мошки летом поможет тот же спрей. Возьмите москитную сетку на голову. Во время движения шумите, чтобы звери вас слышали и вы не встретились с ними нос к носу. Идите и покрикивайте. Зверь вас просто обойдёт. Для него встреча с вами не нужна», — заключил инструктор.

Ранее врач-педиатр Татьяна Заносова рассказала, как правильно извлечь клеща.

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