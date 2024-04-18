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Биолог Марьинский: первые комары появятся в средней полосе до праздников

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Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский заявил, что первые комары в средней полосе России появятся до майских праздников.
Биолог Марьинский: первые комары появятся в средней полосе до праздников
  • Gettyimages.ru

«Чтобы личинка выросла, окуклилась и из куколки вылез взрослый комар — необходимо как минимум две-три недели. В первой половине апреля у нас была жара, и если не будет заморозков, то, скорее всего, комары массово появятся к майским праздникам», — заявил эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметил специалист, если лето будет сухим и жарким, то второй волны комаров не случится. Майские комары исчезнут к середине лета.

«А вот если лето тёплое, влажное, с дождями, если лужи держатся, то личинки комаров продолжают активно в них развиваться, и количество комаров продолжает прибывать до начала августа», — заключил Марьинский.

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