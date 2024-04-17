В Ленобласти спасли истощённых детёнышей тюленя и нерпы

В Ленинградской области спасли истощённых детёнышей тюленя и нерпы. Их отправили на реабилитацию.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Фонда друзей балтийской нерпы.

«К нам приехали истощённые серый тюленёнок из Шепелево и ладожская нерпа из Запорожского. Благодарим за участие в спасении серого тюленёнка сотрудников комитета по животному миру Ленобласти, который уже несколько лет активно помогает нам в нашей работе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ладожская нерпа весит чуть более пяти килограммов, поэтому шансов выжить самостоятельно у неё не было.

Ранее сообщалось, что в Кронштадте нашли погибающего серого тюленёнка.