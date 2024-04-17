RT в Telegram
Подпишись

В Ленобласти спасли истощённых детёнышей тюленя и нерпы

Короткая ссылка
В Ленинградской области спасли истощённых детёнышей тюленя и нерпы. Их отправили на реабилитацию.
В Ленобласти спасли истощённых детёнышей тюленя и нерпы
  • Gettyimages.ru
  • © Alexandre Sanches / 500px

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Фонда друзей балтийской нерпы.

«К нам приехали истощённые серый тюленёнок из Шепелево и ладожская нерпа из Запорожского. Благодарим за участие в спасении серого тюленёнка сотрудников комитета по животному миру Ленобласти, который уже несколько лет активно помогает нам в нашей работе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ладожская нерпа весит чуть более пяти килограммов, поэтому шансов выжить самостоятельно у неё не было.

Ранее сообщалось, что в Кронштадте нашли погибающего серого тюленёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить