Синоптик Шувалов спрогнозировал дожди и ветер в столичном регионе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе во второй половине недели.

«Нас помочит ещё сильнее. Эти сильные дожди нас ждут со второй половины — четверга. Дожди, которые сейчас, даже не в счёт: здесь количество осадков не превысило двух-трёх миллиметров, а вот в ночь с четверга на пятницу выпадет до 40% месячной нормы. Будет хороший, сильный проливной дождь», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в пятницу к дождю добавится ветер, порывы которого составят 16—27 м/с.

Как добавил Шувалов, дожди прекратятся в выходные, температура воздуха составит +10...+12 °С.

Ранее глава отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева прокомментировала погоду в Нижнем Новгороде. По её словам, дожди в середине апреля — это абсолютно нормально.