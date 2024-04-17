Синоптик Шувалов спрогнозировал дожди и ветер в столичном регионе
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«Нас помочит ещё сильнее. Эти сильные дожди нас ждут со второй половины — четверга. Дожди, которые сейчас, даже не в счёт: здесь количество осадков не превысило двух-трёх миллиметров, а вот в ночь с четверга на пятницу выпадет до 40% месячной нормы. Будет хороший, сильный проливной дождь», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, в пятницу к дождю добавится ветер, порывы которого составят 16—27 м/с.
Как добавил Шувалов, дожди прекратятся в выходные, температура воздуха составит +10...+12 °С.
Ранее глава отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева прокомментировала погоду в Нижнем Новгороде. По её словам, дожди в середине апреля — это абсолютно нормально.