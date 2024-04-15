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Синоптик Мокеева спрогнозировала дождливую погоду в Нижнем Новгороде до 19 апреля

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Глава отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева прокомментировала погоду в Нижнем Новгороде. По её словам, дожди в середине апреля — это абсолютно нормально.
Синоптик Мокеева спрогнозировала дождливую погоду в Нижнем Новгороде до 19 апреля
  • РИА Новости

«Апрель всегда считался «месяцем воды». Снег растаял, нужно очистить почву от пыли и грязи, которая скопилась за зиму. Я уже не говорю про большой город. Дождь в апреле — это во благо», — заявила Мокеева в беседе с Newsnn.ru.

По её словам, несильные дожди могут продлиться до конца рабочей недели — до 19 апреля.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» рассказал о дождливой погоде в столичном регионе до конца рабочей недели.

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