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Агроном Лоторева дала рекомендации по выбору саженцев садовых растений

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Агроном отдела биологических исследований испытательной лаборатории филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Елена Лоторева рассказала, как выбрать качественные саженцы садовых растений.
Агроном Лоторева дала рекомендации по выбору саженцев садовых растений
  • Gettyimages.ru

«Это обязательно должны быть районированные сорта, то есть те, которые подходят для вашего региона. Они рассчитаны на условия произрастания в определённом регионе. Так, южные сорта не могут расти в средней полосе», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Как отметила Лоторева, выбирать саженцы стоит только в проверенных местах, например в крупных питомниках.

«Вы можете выбрать саженцы как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Но последние, выращенные в контейнере, легче переносят пересадку в почву и приживаются быстрее, чем с открытой», — сказала эксперт.

По её словам, стволы должны быть ровными, кора — гладкой.

Ранее мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко рекомендовала сажать кабачки на рассаду после 20 апреля и обеспечить им хорошее освещение.

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