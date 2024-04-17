Агроном Лоторева дала рекомендации по выбору саженцев садовых растений

Агроном отдела биологических исследований испытательной лаборатории филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Елена Лоторева рассказала, как выбрать качественные саженцы садовых растений.

«Это обязательно должны быть районированные сорта, то есть те, которые подходят для вашего региона. Они рассчитаны на условия произрастания в определённом регионе. Так, южные сорта не могут расти в средней полосе», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Как отметила Лоторева, выбирать саженцы стоит только в проверенных местах, например в крупных питомниках.

«Вы можете выбрать саженцы как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Но последние, выращенные в контейнере, легче переносят пересадку в почву и приживаются быстрее, чем с открытой», — сказала эксперт.

По её словам, стволы должны быть ровными, кора — гладкой.

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