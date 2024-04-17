Агроном Лоторева дала рекомендации по выбору саженцев садовых растений
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«Это обязательно должны быть районированные сорта, то есть те, которые подходят для вашего региона. Они рассчитаны на условия произрастания в определённом регионе. Так, южные сорта не могут расти в средней полосе», — заявила она в беседе с «Радио 1».
Как отметила Лоторева, выбирать саженцы стоит только в проверенных местах, например в крупных питомниках.
«Вы можете выбрать саженцы как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Но последние, выращенные в контейнере, легче переносят пересадку в почву и приживаются быстрее, чем с открытой», — сказала эксперт.
По её словам, стволы должны быть ровными, кора — гладкой.
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