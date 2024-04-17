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Биолог Татаренко посоветовала сажать кабачки на рассаду после 20 апреля

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Мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко рекомендовала сажать кабачки на рассаду после 20 апреля и обеспечить им хорошее освещение.
Биолог Татаренко посоветовала сажать кабачки на рассаду после 20 апреля
  • Gettyimages.ru
  • © AndreaObzerova

«Кабачки — теплолюбивые растения с нежными листьями. Почва для кабачков должна быть нейтральной и рыхлой, так как тяжёлая глина и кислый торф им не подходят. Это касается и открытых грунтов, и тем более грунтов для рассады», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, рассаду лучше высаживать в хорошо прогретую землю при температуре не менее +15 °С. Перед посадкой семечки следует замочить в воде на сутки или несколько часов.

«Чтобы семечки быстрее проросли, можно создать парниковый эффект — накрыть места посадки плёнкой или пластиковыми бутылками», — сказала Татаренко.

Ранее в Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» напомнили об ответственности за выращивание ипомеи трёхцветной и турбины щитовидной.

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