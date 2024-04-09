В Союзе садоводов напомнили об ответственности за выращивание некоторых цветов

В Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» напомнили об ответственности за выращивание ипомеи трёхцветной и турбины щитовидной.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Как отметили в организации, семена и стебли этих растений содержат алкалоиды и токсины, обладающие галлюциногенными свойствами.

Если их количество превысит 11 штук, то владельца дачного участка могут арестовать на срок до 15 суток или оштрафовать на 5 тыс. рублей, заявила руководитель Союза садоводов Людмила Бурякова.

Если количество не превышает 100 штук, возможно лишение свободы до двух лет или штраф 300 тыс. рублей.

Выращивание более 100 штук этих цветов грозит тюремным сроком до восьми лет.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева рассказала, какие полезные растения можно выращивать на своей даче.