RT в Telegram
Подпишись

Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Свердловской области в выходные

Короткая ссылка
В Свердловской области ожидается аномально жаркая погода с 18 по 22 апреля, температура воздуха будет выше климатической нормы.
Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Свердловской области в выходные
  • Gettyimages.ru
  • © TatyanaMishchenko

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«По данным синоптиков, 18—22 апреля в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. Лучше всего остаться дома», — говорится в сообщении.

Спасатели советуют закрывать окна, особенно если они выходят на солнечную сторону.

«Не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкости», — сказали в МЧС.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить