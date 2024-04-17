Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Свердловской области в выходные

В Свердловской области ожидается аномально жаркая погода с 18 по 22 апреля, температура воздуха будет выше климатической нормы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«По данным синоптиков, 18—22 апреля в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. Лучше всего остаться дома», — говорится в сообщении.

Спасатели советуют закрывать окна, особенно если они выходят на солнечную сторону.

«Не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкости», — сказали в МЧС.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.