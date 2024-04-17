В Магнитогорске квартал признан памятником культурного наследия

В Магнитогорске Челябинской области квартал № 1 соцгорода получит статус памятника федерального значения.

Минкульт России уже подготовил соответствующий приказ о включении выявленного объекта культурного наследия «Квартал № 1 соцгорода» 1930—1960 годов в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), сообщает URA.RU.

В рамках приказа к будущему памятнику причислят три школы, детсад, столовую, бывшее здание редакции «Магнитогорского рабочего», где выступали писатели Евгений Фёдоров и Александр Фадеев, 30 жилых домов, а также монумент Сергею Кирову.

В документе утверждены границы памятной территории. Вид объекта определён как достопримечательность.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал указ о признании памятником природы великовозрастных тополей на улице Морозова в краевой столице.