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В Магнитогорске квартал признан памятником культурного наследия

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В Магнитогорске Челябинской области квартал № 1 соцгорода получит статус памятника федерального значения.
В Магнитогорске квартал признан памятником культурного наследия
  • Gettyimages.ru

Минкульт России уже подготовил соответствующий приказ о включении выявленного объекта культурного наследия «Квартал № 1 соцгорода» 1930—1960 годов в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), сообщает URA.RU.

В рамках приказа к будущему памятнику причислят три школы, детсад, столовую, бывшее здание редакции «Магнитогорского рабочего», где выступали писатели Евгений Фёдоров и Александр Фадеев, 30 жилых домов, а также монумент Сергею Кирову.

В документе утверждены границы памятной территории. Вид объекта определён как достопримечательность.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал указ о признании памятником природы великовозрастных тополей на улице Морозова в краевой столице.

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