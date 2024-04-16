В Ставрополе признали памятником природы великовозрастные тополя

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал указ о признании памятником природы великовозрастных тополей на улице Морозова в столице региона.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на портал правовой информации.

Площадь памятника «Великовозрастные тополя» составляет 268 кв. м.

В его границах запрещено проводить взрывные работы, заправлять транспорт, сбрасывать сточные воды, разводить костры и проводить другую деятельность, которая может нанести вред памятнику природы.

Региональное Министерство природы несёт ответственность за памятник.

Ранее сообщалось, что Дни исторического и культурного наследия в Москве пройдут с 18 апреля по 31 мая.