В Ставрополе признали памятником природы великовозрастные тополя
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Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на портал правовой информации.
Площадь памятника «Великовозрастные тополя» составляет 268 кв. м.
В его границах запрещено проводить взрывные работы, заправлять транспорт, сбрасывать сточные воды, разводить костры и проводить другую деятельность, которая может нанести вред памятнику природы.
Региональное Министерство природы несёт ответственность за памятник.
Ранее сообщалось, что Дни исторического и культурного наследия в Москве пройдут с 18 апреля по 31 мая.