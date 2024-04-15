Дни исторического и культурного наследия в Москве пройдут с 18 апреля по 31 мая

Дни исторического и культурного наследия в Москве начнутся 18 апреля и продлятся до 31 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

По словам мэра, в 2024 году главная цель акции — демонстрация современной жизни столичных памятников, среди которых дом Наркомфина и Московский дворец пионеров.

«В программу включено около 300 памятников московской старины, с архитектурой которых можно ознакомиться на экскурсиях, лекциях, мастер-классах. Всего запланировано больше 600 мероприятий», — сказал Собянин.

Он добавил, что отдельный цикл мероприятий посвятят усадебному наследию, на некоторых площадках будут организованы специальные семейные программы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице начинается реставрация Дворца культуры завода «Серп и Молот».