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Дни исторического и культурного наследия в Москве пройдут с 18 апреля по 31 мая

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Дни исторического и культурного наследия в Москве начнутся 18 апреля и продлятся до 31 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Дни исторического и культурного наследия в Москве пройдут с 18 апреля по 31 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

По словам мэра, в 2024 году главная цель акции — демонстрация современной жизни столичных памятников, среди которых дом Наркомфина и Московский дворец пионеров.

«В программу включено около 300 памятников московской старины, с архитектурой которых можно ознакомиться на экскурсиях, лекциях, мастер-классах. Всего запланировано больше 600 мероприятий», — сказал Собянин.

Он добавил, что отдельный цикл мероприятий посвятят усадебному наследию, на некоторых площадках будут организованы специальные семейные программы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице начинается реставрация Дворца культуры завода «Серп и Молот».

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