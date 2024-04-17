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Экстренные службы Ямала перевели на усиленный режим из-за непогоды

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В Ямало-Ненецком автономном округе все экстренные службы переведены на усиленный режим из-за метели. Дороги перекрыты, а губернатор Дмитрий Артюхов призвал жителей не покидать пределы населённых пунктов.
Экстренные службы Ямала перевели на усиленный режим из-за непогоды
  • Gettyimages.ru
  • © Leonid Eremeychuk

Об этом сообщает URA.RU.

«Уже закрыта дорога от Салехарда до Аксарки, трасса Надым — Салехард, участки Лабытнанги — Харп и Обская — Паюта. На ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги и участке от Лабытнанги до микрорайона Обского — реверсивное движение», — написал Артюхов в официальном Telegram-канале.

Губернатор напомнил, что в городах развёрнуты пункты обогрева для нуждающихся.

Накануне ГУ МЧС по Ямалу предупредило жителей о сильном ветре 17 апреля.

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