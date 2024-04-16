МЧС выпустило предупреждение об усилении ветра в ЯНАО 17 апреля

ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу предупредило жителей о том, что оттепель в регионе будет сопровождаться дождями и ветром.

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Сила ветра в среду, 17 апреля, может составить 8—13 м/с, передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства. В Шурышкарском, Приуральском, Ямальском, Тазовском и на севере Надымского районов порывы ветра достигнут 15—20 м/с, сказано в тексте. Температура воздуха ночью -12…-2 °С, днём от -6 до +4 °С. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ранее в Тюменской области объявили штормовое предупреждение на среду, 17 апреля.