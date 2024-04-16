В Тюменской области объявили штормовое предупреждение на 17 апреля

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение на среду, 17 апреля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Тюменская область, опасная погода. Период предупреждения: с 11:00 до 20:00 17 апреля. Ожидается гроза, в отдельных районах порывы ветра 15—17 м/с», — говорится в сообщении.

В Тюмени температура воздуха составит до +13 °С.

Ранее в Свердловской области предупредили об угрозе роста пожарной опасности в лесах региона на этой неделе.