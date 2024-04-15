В Свердловской области рассказали о погоде на предстоящую неделю

Главный уральский синоптик Галина Шепоренко дала прогноз погоды в Свердловской области на эту неделю.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Уральский Гидрометцентр».

«18—19 апреля при поступлении воздуха с южных морей продолжится нарастание тепла в южной половине Свердловской области: ночью +5...+10 °С, днём +16...+21 °С. Более сдержанная погода ожидается на севере: ночью +2...+7 °С, днём +8...+13 °С. 20—21 апреля ожидается ночью +8...+13 °С, днём +18...+23 °С», — сказано в сообщении.

Также специалист отметила, что нарастание тепла при отсутствии существенных осадков приведёт к росту пожарной опасности в лесах региона.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей рабочей неделе.