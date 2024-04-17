Выставка «Праздники по-русски» в Йошкар-Оле приняла семь тысяч человек
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Об этом сообщает ИА МариМедиа со ссылкой на галерею.
В экспозиции были представлены более 90 подлинных работ русских художников: Бориса Кустодиева, Григория Мясоедова, Константина Маковского, Андрея Рябушкина, Петра Кончаловского, Ильи Репина, Юрия Васнецова, Петра Грузинского.
На выставке также были организованы экскурсии для сборных групп, квизы для школьников и акции «Культурный обед».
Ранее сообщалось, что в Москве при поддержке Президентского фонда культурных инициатив открыли музей театра «Современник».