Выставка «Праздники по-русски» в Йошкар-Оле приняла семь тысяч человек

На выставочный проект Русского музея «Праздники по-русски» в Национальной художественной галерее Йошкар-Олы за три месяца пришли более 7 тыс. человек.

Об этом сообщает ИА МариМедиа со ссылкой на галерею.

В экспозиции были представлены более 90 подлинных работ русских художников: Бориса Кустодиева, Григория Мясоедова, Константина Маковского, Андрея Рябушкина, Петра Кончаловского, Ильи Репина, Юрия Васнецова, Петра Грузинского.

На выставке также были организованы экскурсии для сборных групп, квизы для школьников и акции «Культурный обед».

Ранее сообщалось, что в Москве при поддержке Президентского фонда культурных инициатив открыли музей театра «Современник».