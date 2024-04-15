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В Москве открыли музей театра «Современник»

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В Москве при поддержке Президентского фонда культурных инициатив открыли музей театра «Современник».
В Москве открыли музей театра «Современник»
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в экспозиции представлен большой архив материалов и редких экспонатов, среди которых протоколы обсуждений спектаклей и заседаний худсовета, фотографии артистов и репетиций.

Также представлены экземпляры текстов пьес, афиши и программки всех мероприятий начиная с основания театра в 1956 году.

Ранее сообщалось, что на выставке «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» в Санкт-Петербурге побывали более 250 тыс. человек.

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