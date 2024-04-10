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На выставке Сурикова в Петербурге побывали 250 тысяч человек

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На выставке «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» в Санкт-Петербурге побывали более 250 тыс. человек.
На выставке Сурикова в Петербурге побывали 250 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу городского комитета по культуре.

«Это новый рекорд Русского музея по индивидуальному посещению. В связи с ажиотажем учреждение продлило выставку до 10 июня», — говорится в сообщении.

На выставке представлено более 120 работ Сурикова, среди которых «Переход Суворова через Альпы», «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем», «Боярыня Морозова» и др.

Ранее сообщалось, что Государственная Третьяковская галерея представит во Владивостоке выставку о коллекционерах.

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