На выставке Сурикова в Петербурге побывали 250 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу городского комитета по культуре.
«Это новый рекорд Русского музея по индивидуальному посещению. В связи с ажиотажем учреждение продлило выставку до 10 июня», — говорится в сообщении.
На выставке представлено более 120 работ Сурикова, среди которых «Переход Суворова через Альпы», «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем», «Боярыня Морозова» и др.
Ранее сообщалось, что Государственная Третьяковская галерея представит во Владивостоке выставку о коллекционерах.