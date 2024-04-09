Третьяковка представит во Владивостоке выставку о коллекционерах

Во Владивостоке Государственная Третьяковская галерея 13 апреля представит интерактивную выставку о коллекционерах произведений искусства «Не только Третьяковы».

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Об этом сообщает ИА PrimaMedia. Проект посвящён коллекционерам, которые подарили городу произведения из личных собраний. На выставке зрители узнают о коллекциях Третьяковской галереи, Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) и Центра современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке. Ранее сообщалось, что в Москве открылась выставка, посвящённая традициям коренных народов Ямало-Ненецкого автономного округа.