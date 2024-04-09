Третьяковка представит во Владивостоке выставку о коллекционерах
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Проект посвящён коллекционерам, которые подарили городу произведения из личных собраний.
На выставке зрители узнают о коллекциях Третьяковской галереи, Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) и Центра современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке.
Ранее сообщалось, что в Москве открылась выставка, посвящённая традициям коренных народов Ямало-Ненецкого автономного округа.