RT в Telegram
Подпишись

Третьяковка представит во Владивостоке выставку о коллекционерах

Короткая ссылка
Во Владивостоке Государственная Третьяковская галерея 13 апреля представит интерактивную выставку о коллекционерах произведений искусства «Не только Третьяковы».
Третьяковка представит во Владивостоке выставку о коллекционерах
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Проект посвящён коллекционерам, которые подарили городу произведения из личных собраний.

На выставке зрители узнают о коллекциях Третьяковской галереи, Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) и Центра современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что в Москве открылась выставка, посвящённая традициям коренных народов Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить