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Диетолог Мещерякова посоветовала не исключать жиры из рациона

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Диетолог, эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова заявила, что организму нужны так называемые «правильные» жиры, поэтому не стоит исключать их из рациона полностью.
Диетолог Мещерякова посоветовала не исключать жиры из рациона
  • Gettyimages.ru
  • © FreshSplash

«Жиры — это энергия для мозга и строительный материал для синтеза ряда гормонов. Поэтому все обезжиренные диеты и продукты сами по себе являются неблагоприятными для здоровья», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, большая часть витаминов, которые проявляются как дефицитные в весенний сезон, являются жирорастворимыми, и именно жиры помогают организму их полноценно усвоить.

«Качественные жиры содержатся в растительных нерафинированных маслах, орехах, семечках и семенах, рыбе и молочной продукции», — сказала Мещерякова.

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