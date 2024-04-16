Диетолог Мещерякова посоветовала не исключать жиры из рациона
- Gettyimages.ru
- © FreshSplash
«Жиры — это энергия для мозга и строительный материал для синтеза ряда гормонов. Поэтому все обезжиренные диеты и продукты сами по себе являются неблагоприятными для здоровья», — сказала она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, большая часть витаминов, которые проявляются как дефицитные в весенний сезон, являются жирорастворимыми, и именно жиры помогают организму их полноценно усвоить.
«Качественные жиры содержатся в растительных нерафинированных маслах, орехах, семечках и семенах, рыбе и молочной продукции», — сказала Мещерякова.
Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, по каким признакам можно определить депрессию.